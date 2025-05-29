В Днепре появилось мощное цифровое оружие в борьбе за чистый воздух – новая станция мониторинга качества атмосферы.

Станция уже передает данные онлайн. Что она обнаружит – увидим все.

В Днепре, одном из самых загрязненных городов Украины, заработала автоматизированная станция мониторинга воздуха. Она уже подключена к тестовой версии цифровой платформы агломерации «Днепр». Теперь каждый сможет увидеть, чем именно он дышит.

Станция была создана при поддержке ПРООН и правительства Швеции. Это часть большого проекта по мониторингу окружающей среды. Оборудование работает автономно, независимо от электросетей и уже фиксирует содержание вредных веществ в воздухе: мелкодисперсные частицы PM2.5, PM10, озон, диоксид азота, серы и т.д. Что говорит министерша: не только война, но и заводы травят





Глава Министерства защиты окружающей среды Светлана Гринчук лично проверила, как работает новая станция. Она не скрывает: ситуация с воздухом в регионе тяжелая.

«Днепропетровщина всегда имела проблемы с воздухом из-за масштабной промышленности. Но после начала полномасштабной агрессии ситуация только усугубилась. Обстрелы приводят к взрывам, горению, отравлению воздуха. Госэкоинспекция уже насчитала более полумиллиарда гривен ущерба за эти загрязнения», — отметила Гринчук.

Но министерша также прямо говорит и об ответственности местных предприятий.

ЧАО «Днепровский металлургический завод» — это пример, который знает каждый в городе. Жалоба от людей — море. Было много предписаний, теперь мы просто отказали в разрешении на выбросы. Потому что хватит», — сказала она.

Цифры – это хорошо, но нужны изменения в подходах

Светлана Гринчук отмечает: само наличие станции еще не решение проблемы.

«Одна станция не решит все. Даже десять – не решат. Нам нужна реформа: современная система контроля, новые технологии на заводах, европейские подходы к мониторингу. Мы уже работаем с экспертами и международными партнерами над этим», – пояснила она.

Кривой Рог – следующий.

Похожую станцию ​​уже установили и в Кривом Роге. А в Днепропетровской области на 2023-2027 годы утвердили программу государственного мониторинга воздуха, отвечающую европейским требованиям.

«Это не просто оборудование. Это изменение мышления. Когда воздух перестает быть "ничейным", и каждый завод, каждый чиновник должны отвечать за каждую отравленную частицу», — подытожила министерша.