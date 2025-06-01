Свет молитвы объединяет: Как дети и взрослые объединились в вере ради Украины

Когда сирены разрывают небо, а враг запускает ракеты, маленькие украинцы собрались, чтобы молиться за свою страну. 1 июня в Национальной библиотеке Украины для детей состоялся уникальный молитвенный завтрак, где детские голоса и искренние просьбы объединили военных, дипломатов, лидеров церквей и сотни людей. Что случилось, когда девочка Настя начала молиться? Приготовьтесь к чуду!





"Свет молитвы объединяет": Событие, исцеляющее души в Национальной библиотеке

1 июня в Национальной библиотеке Украины для детей произошло чрезвычайное событие – Детский библиотечный молитвенный завтрак "СВЕТ МОЛИТВЫ ЕДИНЕН". Это уже второй год библиотека собирает детей и взрослых, чтобы в самые сложные времена объединиться в вере, поддержке и совместной молитве за Украину и ее будущее.





В то время, когда наша страна проходит самый трудный этап своей истории, борясь за собственную идентичность и право на жизнь, как никогда важно быть едиными. Это событие стало символом несокрушимости духа, мудрости и взаимной заботы украинского народа, доказывая всему миру, что нас не сломить.











Несмотря на тревогу: Дети и почтенные гости объединились в молитве





С самого утра 1 июня в Национальную библиотеку Украины для детей спешили маленькие читатели из разных уголков Украины. К сожалению, часть детей так и не смогла добраться до библиотеки из-за долговременной воздушной тревоги и угрозы баллистических ударов, что является печальной реальностью нашего настоящего. Однако те, кто смог приехать, присоединились к мощному молитвенному собранию.







В частности, среди почетных гостей были:



Александр ДРАБИНКО – Архиерей Православной церкви Украины, митрополит Переяславский и Вишневский, кандидат богословия.

СУЛЕЙМАНОВ Мурат – муфтий Духовного управления мусульман Украины.

ГОРДИЙЧУК Игорь – генерал-майор, Герой Украины, заместитель начальника Национального университета обороны Украины.

ХОЛОДОВ Константин – руководитель Службы военного капелланства ГУР МОУ.

КОЛЯДЕНКО Владимир – вице-президент Киевской торгово-промышленной палаты, председатель Попечительского совета НБУ для детей.

Барлыбаев Толежан – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Украине.





КАДИРКУЛОВ Идрис – Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Украине.

АНТОНЕНКО Елена – представитель Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

ФЕДОРЧУК Наталья – глава Международного женского движения "За семейные ценности".

КРИЖАНОВСКИЙ Михаил – командир воинской части 3030 Национальной гвардии Украины.

ФЕДОРЕНКО Александр – глава правления ОО "Муниципальная лига Киева".

НИЩУК Евгений – генеральный директор-художественный руководитель Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, глава Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

ЛИНЕЦКИЙ Михаил – глава Херсонской РГА.

ВЕРХОВСКИЙ Дмитрий – основатель бизнес-клуба "Свой к своему по своему", генеральный директор Благотворительного Фонда "Развитие тенниса Украины", предприниматель, волонтер, тренер по большому теннису.

КОЛЮБАЕВ Артем – украинский кинопродюсер, телепродюсер, директор ОО "Союз предпринимателей кино и телеиндустрии".

Чиханцов Николай – управляющий партнер Адвокатского объединения "АРОУ", заместитель Председателя правления Общественного объединения "Союз предпринимателей теле и киноиндустрии".

ЛОБОРТАС Анастасия – СЕО и креативный директор Классического ювелирного дома "Lobortas".

ПОЛЮДОВ Александр – основатель и руководитель компаний "АЙТЕК НЕТВОРК" и "УТЕЛС".

КУЗНЕЧНЫЙ Андрей – спортивный тележурналист, телеведущий телеканала ICTV.

Перед началом завтрака гостей встречала отличная музыка в исполнении юного саксофониста Алексея Яковенко (9 лет, ученик школы искусств № 8 Святошинского района г. Киева) и преподавателя Киевской музыкальной школы № 29, солистки оркестра Национальной гвардии Украины Ольги НАУМИК. Почетные гости выразили детям свои пожелания, осмотрели выставки военных артефактов, превращенных детьми в арт-объекты и получили символические патриотические броши.

Минута тишины, гимн воинов и удивительное "Отбой тревоги"





Детский библиотечный молитвенный завтрак открыла генеральный директор Национальной библиотеки Украины для детей Алла ГОРДИЕНКО, предложив всем взяться за руки, чтобы почувствовать тепло единения, и зачитала первую молитву – Молитву Святому Духу.

После этого минутой молчания почтили память всех погибших в результате вооруженной агрессии России: военных, гражданских, детей – всех невинных жертв, чьи жизнь оборвала война.

Мероприятие началось с мощного выступления легендарной Муниципальной академической мужской хоровой капеллы имени Левко Ревуцкого, которая невероятно исполнила гимн воинов "Сродились мы часа", а также "Молитву за Украину" и молитву "Отче наш".

Отец Александр ДРАБИНКО прочитал трогательную молитву за детей, которая, без преувеличения, стала одной из самых сильных и искренних просьб в этот день.

Молитвы звучали в пять этапов, как из уст детей, так и взрослых:

За украинский народ, его выдержку и несокрушимость.

За Украину во время нашествия врагов.

Воинов-защитников и украинских детей во время войны.

Молитвы за детей на иностранных языках.

За библиотеки, их работников и читателей, за процветание детских библиотек.

И вот во время первого молитвенного блока, когда девочка Настя произносила свою искреннюю молитву, неожиданно раздался сигнал "Отбой воздушной тревоги"

. Победу

В перерывах между молитвами звучали прекрасные музыкальные номера от украинской оперной певицы Елены ГРЕБЕНЮК (сопрано), которая вместе со своими учениками исполнила песню Тараса Петриненко "Господи, помилуй нас" и полтавской певческой птички Ларисы ТРУШ, начальника отдела культуры и туризма. Эти выступления вызывали слезы на глазах и отзывались в душах всех собравшихся.

"Молитва не готовит нас к великим делам. Молитва – и есть великое дело", – эти слова ведущей напомнили всем, что когда мы молимся, мы уже действуем, мы уже изменяем мир. Организаторы и гости надеются, что общая молитва, прозвучавшая в этот день, станет важным шагом к миру, согласию и светлому будущему для Украины и наших детей, оберегом для наших защитников и Родины.

Все мероприятие транслировалось в реальном времени на YouTube-канале библиотеки, поэтому к нему онлайн смогли присоединиться тысячи украинцев. событие уже в освобожденной от захватчика Украине, без сирен и угроз, в тепле и безопасности, и ее смогут беспрепятственно посетить все маленькие украинцы.





