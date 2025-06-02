Все мы хотим жить в чистой стране, где природа защищена от недобросовестных дельцов. Когда видим дым из трубы или слышим о вырубке леса, рука тянется к телефону, чтобы позвать "экоспецназ".

Первый заместитель председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба откровенно рассказал, почему ваша жалоба на загрязнение может ждать месяцами, почему штраф за недопуск – это смех, и почему инспекторы бессильны без изменений в законах. Эта информация изменит ваше представление об экологическом контроле.





Экоинспектор – не "рейнджер", а госслужащий: развенчиваем мифы

Первый заместитель председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба решил расставить все точки над "i" по работе экологических инспекторов. Он подчеркнул, что их работа далека от образов "экоменов" или "рейнджеров" из спецназа, которые мгновенно реагируют на любой вызов. На самом деле, экоинспектор — государственный служащий, который действует исключительно в рамках строгих правил и законов.





Заруба просит не спешить с выводами типа "а зачем вы вообще тогда нужны" или "вас всех нужно разогнать", ведь, по его словам, инспекции удается остановить немало нарушений. Тем не менее, у общества часто завышены ожидания, мечтая о супергерое, который примчится по вызову о дымящей трубе или незаконной вырубке. Реалии же смотрятся совсем по другому.





Работа по правилам: почему инспектор не приезжает "по звонку"?

В отличие от кино, экоинспектор работает в четко определенные рабочие дни и часы. Выезд в нерабочее время возможен только в исключительных, чрезвычайных ситуациях – например, если речь идет о незаконной рубке леса, браконьерстве или масштабном загрязнении водоемов, что требует немедленного осмотра. В других случаях все происходит строго по закону и процедуре. Это значит, что инспектор не может просто так зайти на частную территорию предприятия или совершить самодеятельность.



Дмитрий Заруба подчеркнул: Госэкоинспекция не создает и не изменяет законы. Инспекторы действуют исключительно в рамках действующего законодательства – по утвержденным методикам, процедурам и полномочиям. Любая самодеятельность или выход за рамки закона категорически запрещена.





Лабиринты проверок: почему жалобы рассматриваются месяцами?

Процесс проведения проверок также имеет свои четкие правила:

Плановая проверка: Проводится по заранее утвержденному годовому графику, публикуемому на сайтах Госэкоинспекции и Государственной регуляторной службы. Это дает компаниям время подготовиться.

Внеплановая проверка Это реакция на жалобу гражданина или другое обоснованное основание. Но здесь есть значительные нюансы, затягивающие процесс: Инспекция не может выйти на поверку самостоятельно и сразу. Необходимо получить согласование Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины (в соответствии с постановлением КМУ №303). Таким образом, с момента получения обращения до фактического выезда на место может пройти до месяца, а иногда и больше. Это действительно впечатляет, когда речь идет о потенциальном вреде окружающей среды.



Как подать обращение и что делать с "недопуском"?

Граждане могут подать жалобу письмом или через Интернет через официальный портал ecozagroza.gov.ua. Чтобы обращение было рассмотрено, необходимо указать: адрес или координаты события, описание нарушения, дату и время, а также добавить фото или видео, если они есть.







Отдельным и, пожалуй, самым болезненным вопросом является недопуск инспектора на территорию предприятия. По действующему законодательству, если предприятие отказывает инспектору в проведении проверки, штраф за это составляет... всего 765 гривен! В таком случае проверка считается несостоявшейся, и всю процедуру приходится начинать сначала. Это, естественно, существенно затягивает процесс реагирования на нарушения, давая недобросовестным компаниям время скрыть следы.

Тайна следствия: почему инспекция молчит

Иногда общество удивляется, почему Госэкоинспекция не дает комментариев относительно резонансных экологических преступлений. Ответ прост: если по факту возбуждения уже открыто уголовное производство, Госэкоинспекция не имеет права разглашать какую-либо информацию без разрешения следователя или прокурора. Это ограничение предусмотрено Уголовным процессуальным кодексом и направлено на защиту тайны следствия. Поэтому в таких случаях инспекция не может давать комментарии, публиковать акты или отчеты до завершения следственных действий или получения официального разрешения.

Итог: длинный путь к переменам

Дмитрий Заруба подытожил ключевые моменты работы Госэкоинспекции:

Экоинспектор действует в рамках закона, а не по вызову "по звонку".

Все проверки – только по процедурам: плановым или согласованным внеплановым.

Внеплановую проверку проводят только после согласования Минокружения.

Жалобы принимаются, но процесс разбирательства может быть длительным.

Недопуск к проверке карается минимальным штрафом.

Если идет следствие, инспекция не разглашает информацию без согласия следственных органов.

Представитель Госэкоинспекции подчеркнул, что ведомство тоже ожидает европейских изменений в законодательстве и действенных полномочий, которые позволят более эффективно бороться с экологическими преступлениями. Однако это исключительно зависит от народных депутатов Украины.

Дмитрий Заруба призвал распространять эту информацию, чтобы развеять мифы и усилить понимание того, как реально работает система государственного экологического надзора в Украине. И, конечно, пригласил желающих присоединяться к рядам экоинспекторов.