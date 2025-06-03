Классические источники финансирования уже не выдерживают масштаб экологических вызовов, а природа не может ждать.

Украина присоединяется к глобальной инициативе BIOFIN, чтобы найти новые, устойчивые и долговременные способы финансировать сохранение биоразнообразия. И делает это вместе с международными партнерами, экспертами и активистами.





Природа нуждается не только в заботе, но и в деньгах

Восстановление экосистем, защита заповедников, сохранение редких видов – все это стоит больших денег. И как признаются сами чиновники, имеющиеся у государства ресурсы уже давно не покрывают реальных потребностей.





«Мы должны четко осознавать: традиционные подходы и классические источники финансирования уже не соответствуют масштабам стоящих перед нами задач», — сказала заместитель министра защиты окружающей среды Виктория Киреева.





"Потребности природоохранных учреждений значительно превышают имеющиеся ресурсы. Поэтому мы должны искать новые решения".

Именно поэтому Минсреды вместе с ПРООН запустили в Украине инициативу BIOFIN — мировую программу, которая уже работает в более чем 130 странах мира. Ее цель – найти новые способы привлечения средств на экологию: через инновационные механизмы, партнерство с бизнесом, налоговые стимулы, а также изменения в законодательстве. Как это работает и что уже сделан Первый шаг – аналитика. В рамках стартового этапа команда специалистов будет изучать:









сколько денег сейчас тратится на защиту природы,

которые есть пробелы,

какие источники финансирования можно добавить или переосмыслить.

Второй этап – имплементация , то есть запуск конкретных решений: от новых грантов до создания национальных платформ финансирования. Причем некоторые инструменты Украина может начать использовать уже сейчас, даже не дожидаясь завершения исследований.

Уроки других стран — и возможности для Украины

На онлайн-брейнсторминге участники обсудили опыт других стран. Например:

В Южной Африке уже работает платформа для инвестиций в природоохранные проекты.

уже работает платформа для инвестиций в природоохранные проекты. В Казахстане создана система обучения для заповедников, а зеленый туризм имеет налоговые льготы.

создана система обучения для заповедников, а зеленый туризм имеет налоговые льготы. В Замбии запустили зеленые облигации – специальные ценные бумаги, средства из которых идут на экологические проекты.

запустили – специальные ценные бумаги, средства из которых идут на экологические проекты. В Кыргызстане действует фонд для поддержки биоразнообразия.

действует фонд для поддержки биоразнообразия. В Намибии реформировали тарифную систему в нацпарках, чтобы более эффективно управлять природными территориями.

Эти идеи уже показали свою эффективность и теперь украинские эксперты работают над тем, как адаптировать их к нашим реалиям. Перспектива: новые подходы вместо старых схем







Брейнсторминг объединил чиновников, экологов, ученых и представителей общественных организаций. Они уже предложили ряд идей по поводу того, как реформировать подходы к финансированию природы в Украине.

Впереди еще много работы: анализ, консультации, создание «финансовой дорожной карты» и запуск первых решений. Но процесс последовал.

«У нас есть шанс не просто адаптировать международный опыт, а создать собственную модель — устойчивую, понятную и действенную», — подчеркнула команда Минсреды.





Почему это важно

Украина переживает трудные времена и экология часто отходит на второй план. Но будущее страны — не только в победе на поле боя, но и в сохранении окружающего нас. И без надежного финансирования это просто не сработает.

Программа BIOFIN – это реальный шанс перезагрузить подходы к финансированию охраны природы. И дать ей то, в чем она давно нуждается: не только любовь, но и ресурсы.