За неделю с 23 по 29 мая экоинспекторы по всей Украине провели 400 проверок.
Ущерб, нанесенный природе из-за различных нарушений, — более 7,3 миллиона гривен . Претензии к нарушителям и судебные тяжбы уже направлены на сумму почти 3 миллиона , из которых часть — более 1,1 миллиона гривен — уже удалось взыскать.
Самые громкие дела
Ивано-Франковская область
Здесь сразу два случая — оба связаны с незаконными рубками деревьев. В деревне Большая Турья неизвестные вырезали 27 деревьев. Ущерб - более 710 тысяч гривен . Полиция и прокуратура уже получили материалы по делу.
В селе Богровка все еще серьезнее: 145 деревьев уничтожили без всякого разрешения . Счет - более 1,3 миллиона гривен . И снова передано в полицию и прокуратуру.
Полтавщина
В ботаническом памятнике природы «Парк им. Глебова» срубили 20 деревьев. И снова — без всякого разрешения. Это нанесло ущерб более чем на 2,3 миллиона гривен . Материалы уже у правоохранителей.
И еще одна история — о подпольном использовании подземных вод . Коммунальное предприятие «Техкоммунстрой» добывало воду без разрешения. За это государство требует компенсацию – почти 2 миллиона гривен . Иск уже в суде.
Что дальше
Госэкоинспекция обещает: проверки будут продолжаться, а за нарушения будут отвечать. Но главное – не просто собрать штрафы, а не допустить разрушения природы.
Если вы заметили незаконную вырубку или загрязнение, сообщайте. Это тот случай, когда безразлично наблюдать — значит молча соглашаться.