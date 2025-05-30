Из незаконных рубок — в подпольную добычу воды: экоинспекторы рассказали о резонансных нарушениях по стране.

За неделю с 23 по 29 мая экоинспекторы по всей Украине провели 400 проверок.





Ущерб, нанесенный природе из-за различных нарушений, — более 7,3 миллиона гривен . Претензии к нарушителям и судебные тяжбы уже направлены на сумму почти 3 миллиона , из которых часть — более 1,1 миллиона гривен — уже удалось взыскать.





Самые громкие дела





Ивано-Франковская область



Здесь сразу два случая — оба связаны с незаконными рубками деревьев. В деревне Большая Турья неизвестные вырезали 27 деревьев. Ущерб - более 710 тысяч гривен . Полиция и прокуратура уже получили материалы по делу.

В селе Богровка все еще серьезнее: 145 деревьев уничтожили без всякого разрешения . Счет - более 1,3 миллиона гривен . И снова передано в полицию и прокуратуру.

Полтавщина



В ботаническом памятнике природы «Парк им. Глебова» срубили 20 деревьев. И снова — без всякого разрешения. Это нанесло ущерб более чем на 2,3 миллиона гривен . Материалы уже у правоохранителей.





И еще одна история — о подпольном использовании подземных вод . Коммунальное предприятие «Техкоммунстрой» добывало воду без разрешения. За это государство требует компенсацию – почти 2 миллиона гривен . Иск уже в суде.





Что дальше

Госэкоинспекция обещает: проверки будут продолжаться, а за нарушения будут отвечать. Но главное – не просто собрать штрафы, а не допустить разрушения природы.

Если вы заметили незаконную вырубку или загрязнение, сообщайте. Это тот случай, когда безразлично наблюдать — значит молча соглашаться.