Министр защиты окружающей среды о восстановлении рек, новый нацпарк, чистый воздух и то, как регион станет пилотом экоконтроля.

Глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук во время рабочей поездки на Днепропетровщину приняла участие в большом совещании в областной администрации. В центре внимания – вода, воздух, изменение климата и экологическое будущее региона.





«Конечно, не могла обойти вниманием одну из самых болезненных тем — водоснабжение и состояние наших рек. Это то, без чего общины не выживут, особенно в военных условиях», — объяснила министерша на своей странице в Facebook.





От мельчающих рек до кормящих рек





На встрече обсудили ряд конкретных проектов. В частности:

Реконструкция балки Свистунова , над которой совместно работают Минокружение, местные власти, ученые, водники и международные партнеры.

, над которой совместно работают Минокружение, местные власти, ученые, водники и международные партнеры. Восстановление реки Саксагань уже есть техническое решение и предварительные договоренности о финансировании от доноров.

уже есть техническое решение и предварительные договоренности о финансировании от доноров. Расчистка Ингульца , после разрушения Каховского и Карачуновского водохранилищ стала критически важным источником водоснабжения для Кривого Рога и Николаева.

Это не просто планы на бумаге. Уже разработаны два проекта – расчистка русла Ингульца в пределах Новолатовской общины и восстановление гидросооружения в Глеюватской», – добавила Гринчук.











Воздух не виден — но проблемный

Отдельное внимание было уделено состоянию воздуха в регионе. Днепропетровщина — это промышленное сердце страны, а значит, и одна из самых загрязненных областей. Жалобы от жителей – не редкость.

«Имеются случаи, когда предприятия не пускают инспекторов или просто игнорируют требования. Это не нормально. Поэтому договорились включить область в пилотный проект новой системы экоинспекции. Речь идет не о "карательных рейдах", а о превентивном подходе — чтобы предупреждать нарушения, а не просто фиксировать ущерб», — объяснила министерша.





Готовимся к изменениям климата и создаем новый нацпарк

В ходе поездки обсудили еще две важные инициативы:

Подключение Днепропетровщины к международному проекту по адаптации к изменению климата. Это подразумевает поддержку в создании региональной климатической стратегии.

Это подразумевает поддержку в создании региональной климатической стратегии. Идея создать национальный природный парк «Самарско-Орильский». Предложение поступило от ученых из Природного заповедника «Днепровско-Орильский». Парк планируется сформировать на основе девяти уже существующих объектов природно-заповедного фонда области.

«Договорились работать вместе с общинами. Люди должны знать, что природа вокруг не просто ландшафт, а ресурс, ответственность и часть нашей безопасности», — подчеркнула Светлана Гринчук.





Что дальше

«Векторов для совместного движения более чем достаточно. Продолжаем работать и координировать усилия», — подытожила министерша.

Похоже, экология Днепропетровщины — это уже не техническая тема, а вопрос выживания и восстановления. И хотя работа только начинается, важно, что она наконец-то становится публичной, видимой и, главное, конкретной.











