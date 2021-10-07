Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий рассказал, что 4 дня младшие сержанты всех подразделений полка «Азов» улучшали свои боевые навыки во время тренировки на полигоне.
Об этом он рассказал в своем Telegram-канале, добавив ссылки на Telegram-канал полка «Азов».
Прежде всего стоит напомнить, что еще не так давно Нацкорпус провел в столице открытое обучение «Тотальное сопротивление», участником которого мог стать любой желающий. Националисты подчеркнули, что для страны в состоянии войны важно, чтобы население могло себя защищать.
В публикации рассказывается, что 4 дня младшие сержанты всех подразделений полка «Азов» улучшали свои боевые навыки во время тренировки на полигоне. «Бойцы улучшали навыки применения пехотных отделений и взаимодействие огневых подгрупп на примере ведущих армий блока НАТО», - отмечается в сообщении.
И напоследок, говорится в публикации, состоялся маневр с боевой стрельбой. «Азовцев ждали внезапно возникающие задачи по уничтожению противника и захвату здания в условиях, максимально приближенных к боевым», - говорится в сообщении.
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