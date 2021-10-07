Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий рассказал, что 4 дня младшие сержанты всех подразделений полка «Азов» улучшали свои боевые навыки во время тренировки на полигоне.

Об этом он рассказал в своем Telegram-канале , добавив ссылки на Telegram- канал полка «Азов» .

Прежде всего стоит напомнить, что еще не так давно Нацкорпус провел в столице открытое обучение «Тотальн ое сопротивление» , участником которого мог стать любой желающий. Националисты подчеркнули, что для страны в состоянии войны важно, чтобы население могло себя защищать.

В публикации рассказывается, что 4 дня младшие сержанты всех подразделений полка «Азов» улучшали свои боевые навыки во время тренировки на полигоне. «Бойцы улучшали навыки применения пехотных отделений и взаимодействие огневых подгрупп на примере ведущих армий блока НАТО», - отмечается в сообщении.

И напоследок, говорится в публикации, состоялся маневр с боевой стрельбой. «Азовцев ждали внезапно возникающие задачи по уничтожению противника и захвату здания в условиях, максимально приближенных к боевым», - говорится в сообщении.

Как сообщала Politeka, Нацкорпус сообщил о решении суда по поводу черкасских ветеранов .