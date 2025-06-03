Говорили не о протоколах и отчетах, а о вполне реальных проблемах: свалки, незаконные вырубки и то, почему в Украине не работает полноценный экоконтроль. Спойлер – из-за войны, но не только.





Экологический контроль: не работает — есть проблемы

На первый взгляд обычный визит чиновника, но суть разговора была очень конкретной. В ходе встречи с местными представителями экоинспекции Зубович четко дал понять: без государственного контроля за соблюдением экологических норм ситуация выходит из-под контроля. Несанкционированные мусорные свалки, вырубка лесов, загрязнение земли — все это продолжает накапливаться.





Проверки экологии – возвращаются?





Из-за военного положения большинство проверок остановили, потому что считалось, что «более важные дела», но без них количество нарушений только растет.

Международная поддержка: не только деньгами

Экологическая инспекция сегодня не выжила бы без помощи партнеров. Благодаря программам ПРООН и финансированию правительства Швеции удалось обновить технику и улучшить материальную базу. Но дело не только в технике — украинские специалисты теперь могут учиться в Европе, в частности в Австрии и Словакии, и вовлечены в европейские рабочие группы по экологии. То есть, Украину не просто поддерживают — ее считают игроком, которого стоит усиливать.





Мусорники, лес и реальность Прикарпатья

На совещании не обошлось без конкретики. В центре внимания – старые проблемы: стихийные свалки и массовые вырубки. Все это не просто портит виды – это вредит экосистемам и людям. Почвы загрязняются, реки мелеют, а леса исчезают. Зубович призвал к усилению контроля и более активной работе на местах, чтобы эти проблемы не стали необратимыми.



Глава Госэкоинспекции пообещал, что до конца года будут реализованы еще несколько конкретных шагов по усилению экологического контроля. Каких именно пока не уточняется. Но четкий акцент на прозрачность, международное сотрудничество и реальную работу на местах дает надежду, что экологические вопросы снова начинают звучать громко.







Война не отменяет экологии – делает ее еще более уязвимой. Мусор, срубленные земли – все это не исчезнет само собой.





