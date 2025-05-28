Когда рисунок становится криком души

Юные художники со всей Украины показали, каким они видят мир после войны – чистым, зеленым и исполненным надежды. Но за каждой картинкой стоит гораздо больше, чем просто краски – это голос нового поколения, которое уже сегодня готово бороться за окружающую среду.

Экология – тема, которую дети сегодня не просто понимают, но и глубоко чувствуют. Через рисунки они рассказывают о мечтах, страхах, и самое главное — о вере в восстановление природы, опустошенной войной. Именно это стало главной идеей конкурса, объединившего участников от 7 до 18 лет.

«Эти работы – не просто детские фантазии. Это видение нового, экологически сознательного мира», — говорят организаторы.





Большой праздник творчества в сердце столицы

27 мая в Киеве, в стенах Национального университета биоресурсов и природопользования, состоялось торжественное награждение победителей конкурса. Семнадцать талантливых детей со всей Украины, при сложных обстоятельствах, лично приехали, чтобы получить заслуженные награды и поделиться своим видением будущего.





Среди гостей – представители Минприроды, ООН, ЮНИСЕФ, ОБСЕ, библиотечной ассоциации и общественных организаций:





Алла Гордиенко , генеральный директор НБУ для детей, президент общественной организации "Украинская ассоциация работников библиотек для детей";

Вадим Ткачук , ректор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины;

Николай Томенко , основатель БО «Фонд Николая Томенко «Родная страна»;

Виктория Киреева , заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

Пьер Карло Сандей , старший руководитель Программы ООН по окружающей среде для Украины ЮНЕП;

Ксения Высоцкая , руководитель Киевского офиса ЮНЕП;

Екатерина Шкрабалюк , ассистент проекта «Экологический мониторинг последствий войны против Украины и стратегия восстановления» Программы поддержки ОБСЕ для Украины;

Инна Винничук , специалист по вопросам воды санитарии и гигиены ЮНИСЕФ;

Александр Федоренко , начальник Управления организационной деятельности Государственной экологической инспекции Украины, глава общественной организации «Муниципальная лига Киева»; Вита Присяжнюк , соучредителя благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда».







Подарки, экскурсии и вдохновение

Каждый победитель получил не только подарки — от рюкзаков и смартчасов до эконаборов и 3D-ручек, — но и сертификаты на экскурсию в Межигорье, бывшую резиденцию президента, ныне ставшую памятником садово-паркового искусства. Идеальное место, чтобы вдохновиться природой, которую эти дети стремятся сберечь.

А еще всех ждали творческие выступления студентов, песни, и конечно — путешествие в ботанический сад НУБиП. Там детей ждали необычные деревья, сказочные фигуры сов и жар-птиц, лесная атмосфера и ощущения — природа рядом, ее просто надо беречь.

Творчество, изменяющее сознание

«Рисунки детей – это не просто творчество. Это сигнал взрослым. Это способ сказать: давайте не потеряем то, что еще можем спасти », – отметила заместитель министра защиты окружающей среды Виктория Киреева.

Этот конкурс — яркий пример того, как экологическое образование может быть живым, эмоциональным и доступным. Дети не просто рисуют — они уже сейчас мыслят как экологи, мечтают как реформаторы и действуют как настоящие лидеры.

Это была только одна страница великой истории, которую дети помогают нам писать. Их рисунки – это не точка, а начало нового видения. Организаторы уже готовятся к следующему конкурсу.

















