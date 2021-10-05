Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий рассказал, что после судебного заседания по рассмотрению апелляции по делу Олега Довбыша меру пресечения черкасского ветерана изменили - теперь он под ночным домашним арестом.

Об этом он рассказал в своем Telegram.

Прежде всего стоит напомнить, что судебное заседание по рассмотрению апелляции по делу Олега Довбыша и Дмитрия Кухарчука началось сегодня в 14:30. В частности, апелляционный суд должен пересмотреть решение относительно меры пресечения, которую назначили черкасским ветеранам.

Билецкий сообщает о результатах судебного рассмотрения: «Ветерана Олега Довбыша отпустили под ночной домашний арест».

По словам лидера Нацкорпуса, им удалось одержать первую победу в деле осужденных ветеранов. По его мнению, дело будет разваливаться и дальше. «Поэтому причин держать патриотов под стражей нет. Ждем решения по Дмитрию Кухарчуку!», - говорит националист.

Как сообщала Politeka, Шараскин рассказал, почему 27 сентября произошел срыв заседания дела Кухарчука и Довбыша.

Также Politeka писала о том, что в знак поддержки заключенных ветеранов Нацкорпус провел фотовыставку.