Первый заместитель главы Госэкоинспекции Дмитрий Заруба раскрыл шокирующие факты о том, как наше стремление к дешевой и новой одежде разрушает планету.

Госэкоинспекция бьет тревогу: "скорая мода" превращает нашу планету в свалку, опустошает водные ресурсы и загрязняет океаны микропластиком. Узнайте, почему ваша любимая Zara или H&M – это не только стильно, но и смертельно опасно для окружающей среды, и что каждый из нас может сделать, чтобы остановить эту катастрофу!







"Быстрая мода" – что это такое и почему это проблема?





В современном мире бренды типа Zara, H&M и Shein диктуют свои правила: новые коллекции появляются почти каждый день, соблазняя нас постоянно покупать что-то новое и дешевое. Это явление называется "быстрой модой". Ее суть – в массовом производстве недорогой одежды с очень коротким сроком службы. Заместитель председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба предупреждает: это приводит к перепроизводству, обесцениванию одежды и огромному росту количества текстильных отходов, просто заполоняющих нашу планету.





Скрытая цена стиля: Экологический ужас "быстрой моды"

Экологический след "быстрой моды" просто поражает своими масштабами. Вот несколько шокирующих фактов:

Загрязнение воздуха: Индустрия моды отвечает за 10% глобальных выбросов углекислого газа – это больше, чем авиация и морские перевозки вместе взятые! Если эта тенденция сохранится, к 2030 г. эти выбросы могут возрасти на 50%.

Водный кризис Чтобы изготовить всего одну хлопчатобумажную футболку, нужно около 2700 литров воды – это столько же, сколько человек потребляет за три года! В целом индустрия моды ежегодно поглощает 93 миллиарда кубометров воды, что составляет 4% всего мирового водопотребления. А 20% всех промышленных сточных вод в мире приходится именно на текстильное производство.

Микропластиковое цунами: Синтетические ткани, из которых часто шьют дешевую одежду (например, полиэстер), во время обычной стирки выделяют микропластик. Одна стирка может высвободить до 700 000 микроволокон, которые затем попадают в водоемы и океаны. Впечатляюще, но эти микроволокна составляют 35% всех микропластиков в морских экосистемах, отравляя флору и фауну.

Темная сторона блеска: Социальная цена модных трендов





"Быстрая мода" имеет не только экологическую, но и ужасающую социальную цену. Часто она основывается на эксплуатации труда в развивающихся странах, где работники получают мизерную зарплату и работают в опасных условиях. Ярким примером этого является трагедия 2013 в Бангладеш, когда обрушился дом Рана Плаза, где размещались швейные фабрики. Тогда погибли 1132 человека. Эта катастрофа стала ужасающим напоминанием об опасности и неэтичности условий труда в индустрии быстрой моды.

Что делать? Ваш шанс спасти планету (и кошелек!)

Хорошая новость состоит в том, что каждый из нас может изменить ситуацию. Вот что советует Дмитрий Заруба :



