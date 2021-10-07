Политолог Мирослава Майнина в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин рассказала, произойдут ли изменения в Кабинете Министров и как повлияет их изменение и изменение спикера ВР на жизнь обычных украинцев.

«От смены спикера в парламенте простым украинцам не станет жить легче или хуже. Но от тех инициатив, которые будут приниматься под председательством спикера и от их содержания, жизни в краткосрочной или долгосрочной перспективе, безусловно, будет меняться. После обсуждения в Трускавце «слуги народа» сообщили, что уже не будут менять Кабмин, потому что всех все устраивает. Но СМИ пишут о довольно обширном перечне министров, которые могут лишиться должностей», - рассказала она.

Майнина сказала, что «слуги народа» говорили о смене главы аппарата Верховной Рады, которого так же должны назначить по представлению председателя Верховной Рады. Изменение главы аппарата Верховной Рады тоже не влияет на жизнь простых людей, считает она, но это также весьма важная должность, от которой в той или иной степени зависит работа Верховной Рады.

«Но я бы предположила, что ввиду того, что мы все же должны рассматривать бюджет, изменения Кабинета Министров могут немного отложить. Потому что бюджет важнее, и вопрос ответственности – это как входить в карету на ходу. Потому определенные министры отвечают за развитие своего министерства и защищают финансирования того или иного министерства на следующий год. Поэтому довольно сложно будет делать это новому человеку, который сейчас придет, потому что на это нужно время, которого сейчас довольно мало», - резюмировала она.

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