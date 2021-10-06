Политолог Тарас Загородний рассказал, что увольнением Разумкова «слуги» только повредят себе, и прокомментировал конфликт партии со спикером Верховной Рады Украины.

Об этом он рассказал у себя в блоге .

По словам эксперта, на самом деле спикер Верховной Рады и должен быть внефракционным, тем не менее, «слуги» используют это как упрек. «Даже они заявили: «В Трускавец мы не будем приглашать Разумкова, потому что он не является членом фракции», - рассказывает Загородний.

В то же время он отмечает, что Разумков - первый в их списках и ему пришлось выйти из фракции из-за должности. Сейчас же, говорит политолог, спикера не приглашают на мероприятия и это выглядит слишком демонстративно. По его мнению, такие действия больше проявляют слабость партии «Слуга народа», чем дискриминируют Разумкова. «Увольте вы его уже, если вы такие крутые». Но, похоже, что там движение уже начинается, но насколько это улучшит работу парламента – я думаю, что «Слуги» выстрелили себе в ногу», - подчеркивает эксперт.

Попутно Загородний комментирует ситуацию со Стефанчуком, исполняющим обязанности спикера ВР, который, к тому же, также вышел из фракции. Как говорит политолог, Стефанчук пробовал провести закон об олигархах и это совсем не сыграло ему на пользу: тогда принимали поправки, которые противоречат друг другу, и вообще хотели переделать все задним числом.

Как сообщала Politeka, Загородний заявил, что у Разумкова не слишком большие политические перспективы .