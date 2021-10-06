Футуролог Алексей Толкачев охарактеризовал значение для Украины бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Своё мнение он высказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Я думаю, что, когда Саакашвили уехал из Украины, в Офисе президента радостно перекрестились. Уехал – и отлично, будет меньше политической мороки. Как пел Высоцкий, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Сейчас вожак уехал – и в нашей психбольнице опять тихо. Это проявление общей тенденции. Саакашвили можно назвать условно адекватным человеком. С ним можно договориться на определённом этапе, но рано или поздно он начнёт вырываться из заданных условий», - считает футуролог.

По его мнению, грузинского экс-президента невозможно держать в рамках.

«Ему говорили: борись с коррупцией, но не с коррупцией вообще, а против вот этого конкретного чиновника. Других не трогай», - рассказывает Алексей Толкачёв.

Как сообщает Politeka, ранее он объяснил причину возвращения Саакашвили в Грузию.

Также Politeka сообщала, что Толкачёв рассказал об основах глобальной системы маркетинга.