Футуролог Олексій Толкачов у своєму блозі «Толчок» розповів, на чому побудований глобальний маркетинг, який нав'язує людям непотрібні їм речі і перетворює людину на раба сучасної системи.

Толкачов заявив, що людина стала всього лише придатком для глобальної системи виробництва: вона народжується для того, щоб вивчитися, щоб потім працювати і заробляти гроші, щоб купувати непотрібні їй речі. На цьому, зазначив футуролог, побудована глобальна система маркетингу.

«Саме маркетинг перетворив конвеєр задоволення людських потреб в справжню наркоманію», - впевнений Толкачов.

За його словами, коли ми виходили з СРСР, нам говорили, що саме капіталізм здатний якнайкраще задовольнити людські потреби. Наприклад, пояснює експерт, якийсь промисловець спочатку досліджує суспільство і думає, якого пристосування не вистачає людям, щоб його виробляти і продавати людям потрібну річ – таким чином капіталізм нібито може задовольнити людські потреби.

«Але виявилося, що потреби вичерпні. Є певний рівень насичення у людини, і далі за тим рівнем людині мало що треба. І ось тут з'явився маркетинг. Маркетингу плювати на те, які у вас потреби – він створить у вас нові. Він включить нові «хотілки», і людина знову помчить на роботу, за кредитами, щоб знову щось купити і споживати», - розповів Толкачов.

Він зазначив, що споживання – це не тільки про матеріальні речі, оскільки сьогодні ми маємо глобальне споживання ідей, емоцій, явищ. За словами футуролога, всі соціальні мережі побудовані на жадобі споживання загальної уваги, яскравих картинок, мрій.

«Кожен такий спалах генерує у людини емоції, робить гормональні сплески. І ось уже людина, як наркоман – вона не може відірватися від соцмереж, від телевізора, шопінгу, футболу, комп'ютерних ігор. Так людина перетворюється на раба сучасної системи», - заявив Толкачов.

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