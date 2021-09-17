Футуролог Алексей Толкачев в своем блоге «Толчок» рассказал, на чем построен глобальный маркетинг, который навязывает людям ненужные им вещи и превращает человека в раба современной системы.

Толкачев заявил, что человек стал всего лишь придатком для глобальной системы производства: он рождается для того, чтоб выучиться, чтоб потом работать и зарабатывать деньги, чтоб покупать не нужные ему вещи. На этом, отметил футуролог, построена глобальная система маркетинга.

«Именно маркетинг превратил конвейер удовлетворения человеческих потребностей в настоящую наркоманию», - уверен Толкачев.

По его словам, когда мы выходили с СССР, нам говорили, что именно капитализм способен как можно лучше удовлетворить человеческие потребности. Например,объясняет эксперт, какой-то промышленник сначала исследует общество и думает, какого приспособления не хватает людям, чтобы его производить и продавать людям нужную вещь – таким образом капитализм якобы может удовлетворить человеческие потребности.

«Но оказалось, что потребности конечны. Есть определенный уровень насыщения у человека, и дальше за тем уровнем человеку мало что надо. И вот здесь появился маркетинг. Маркетингу плевать на то, какие у вас потребности – он создаст у вас новые. Он включит новые «хотелки»,и человек опять понесется на работу, за кредитами, чтоб опять что-то купить и потреблять», - рассказал Толкачев.

Он отметил, что потребление – это не только о материальных вещах, так как сегодня мы имеем глобальное потребление идей, эмоций, явлений. По словам футуролога, все социальные сети построены на жажде потреблениявсеобщего внимания, ярких картинок, мечт.

«Каждая такая вспышка генерирует у человека эмоции, делает гормональные всплески. И вот уже человек, как наркоман – он не может оторваться от соцсетей, от телевизора, шопинга, футбола, компьютерных игр. Так человек превращается в раба современной системы», - заявил Толкачев.

Как сообщает Politeka, ранее Крывин отметил, что в Западной Европе классическую музыку слушают в основном пенсионеры, тогда как в Украине – молодёжь.

Также Politeka сообщала, что футуролог Алексей Толкачёв рассказал о том, как повышение уровня культуры изменяет общество в целом.