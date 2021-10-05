Футуролог Олексій Толкачов розповів про те, що змусило колишнього грузинського президента Міхеїла Саакашвілі назад приїхати у Грузію.

Про це він сказав у програмі «Що далі?» з Вікторією Панченко на каналі «Знай 24».

На думку футуролога, дії Міхеїла Саакашвілі не вписуються у споживацьку парадигму на відміну від українських політиків. Тобто, пояснює він, переважно люди хочуть стати політиками, лиш би збагатитися і накупити матеріального майна.

Але колишній грузинський президент, каже Толкачов, дивиться у перспективу. «Тобто, він хоче вписати своє ім'я в історію підручника. Він хоче самореалізуватися», - пояснює експерт.

Натомість українські політики, каже він, мислять інакше. «Ось це ось, в тюрмі сидіти, заради хайпу? Та ну, не для того мама квіточку ростила... У Саакашвілі інше, йому матеріальні цінності не важливі», - констатує Толкачов.

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