Футуролог Алексей Толкачев рассказал о том, что заставило бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили назад приехать в Грузию.

Об этом он сказал в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай 24».

По мнению футуролога, действия Михаила Саакашвили не вписываются в потребительскую парадигму в отличие от украинских политиков. То есть, объясняет он, в основном люди хотят стать политиками, лишь бы обогатиться и накупить материального имущества.

Но бывший грузинский президент, говорит Толкачев, смотрит в перспективу. «То есть, он хочет вписать свое имя в историю учебника. Он хочет самореализоваться», - объясняет эксперт.

Вместо этого украинские политики, говорит он, мыслят иначе. «Вот это вот, в тюрьме сидеть, ради хайпа? Да ну, не для того мама цветочек растила… У Саакашвили другое, ему материальные ценности не важны», - констатирует Толкачев.

Как сообщала Politeka, Романченко заявил, что в международной политике в Украины доминируют сиюминутные желания.

Также Politeka писала о том, что Томенко рассказал об этнополитическом хамстве.