Футуролог Алексей Толкачев рассказал о том, что заставило бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили назад приехать в Грузию.
Об этом он сказал в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай 24».
По мнению футуролога, действия Михаила Саакашвили не вписываются в потребительскую парадигму в отличие от украинских политиков. То есть, объясняет он, в основном люди хотят стать политиками, лишь бы обогатиться и накупить материального имущества.
Но бывший грузинский президент, говорит Толкачев, смотрит в перспективу. «То есть, он хочет вписать свое имя в историю учебника. Он хочет самореализоваться», - объясняет эксперт.
Вместо этого украинские политики, говорит он, мыслят иначе. «Вот это вот, в тюрьме сидеть, ради хайпа? Да ну, не для того мама цветочек растила… У Саакашвили другое, ему материальные ценности не важны», - констатирует Толкачев.
Трагедия в семье Киркорова, отец артиста решился рассказать подробности: "Успели дать ей имя"
Звезда сериала "Пес" Жонин устроил пьяное ДТП в Киеве и угрожал журналистам: "Я вас найду!"
Эллерта после ссоры с Мишиной засекли с известной ведущей: тоже брюнетка с длинными волосами
Победителю "Голосу країни" Сасанчину резко стало плохо, приехала скорая: беременная невеста сообщила подробности
Победитель "Голосу країни" и его беременная невеста не могут жить в подаренной квартире: "Умираю от боли"
Как сообщала Politeka, Романченко заявил, что в международной политике в Украины доминируют сиюминутные желания.
Также Politeka писала о том, что Томенко рассказал об этнополитическом хамстве.