Президент Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко в программе Анатолия Макаренко «Диалоги» рассказал о своем видении выхода из кризисной ситуации, что сложилась в таможенной системе Украины.

«Для того чтобы навести порядок в любой сфере и в любой деятельности, нужно понимать цели, барьеры и какие ресурсы у тебя есть, - говорит он, обращаясь к ведущему. – Вы были несколько раз руководителем. Каждый заход у вас были разные цели, можно, цели были примерно одинаковые. Но разные барьеры и абсолютно разные ресурсы. Такая же ситуация здесь».

Следующий этап плана икс выглядит таким образом.

«Дальше я возглавляю таможенную службу. Понимаю цели, знаю барьеры и понимаю ресурсы. Каких успехов я могу достичь при нынешнем бюджете, который заложил финансирование на уровне текущего года плюс какие-то копейки? Это комплексный подход. Я могу много рассказать, потому что это метод трансформации, который описан в книжках», - размышляет руководитель АМЭУ.

Напрашивается вывод: при нынешней системе координат и правовой немощи таможенной службы восстановить и заставить ее работать по европейским стандартам практически невозможно.