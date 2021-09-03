Директор по маркетингу групи компаній «Инфомир» Ігор Окландер переконаний, що вираз «Кадри вирішують все» справедливий і в нинішній ситуації. Про це він розповів у програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості» .

Перш за все, мова йде про компанії у сфері айті, які виробляють наукомістку продукцію.

«Цим компаніям варто розвивати свою лабораторію, нарощувати компетенції у сфері інженерії та програмування. Тому що в цій сфері настільки швидко відбуваються зміни, що буквально на пів року - рік відставши безпосередньо в розробці, можна втратити цілі ринки, тому що ти будеш неконкурентоспроможний на цьому терені», - зазначає він.

У той же час Окландер вважає, що бізнес не зможе працювати без нормальної системи освіти.

«На жаль, вишівська наука відстає від практики, і не завжди готують фахівців, які можуть відразу, зі студентської лави прийти і вирішити серйозні завдання. Є певна проблема, коли діджитал-маркетингу навчають люди, які просто в силу свого віку не знають, як відкрити браузер, то доводиться хлопців доучувати і витрачати на це свій час», - нарікає він.

На його думку, українські виші не завжди здатні давати ті спеціальності і той рівень знань, який був би затребуваний відразу після випуску. Свого часу він пропонував створити на рівні держави портал, який би об'єднував науку (вишівську і академічну), виробників і державу, «щоб наука виробляла не щось в стіл, а те, що потрібно товаровиробнику».

Як повідомляла Politeka, Окландер розповів про те, що підвищення цін на сировинних ринках може зіграти на руку Україні .