Директор по маркетингу группы компаний «Инфомир» Игорь Окландер убежден, что выражение «Кадры решают все» справедливо и в нынешней ситуации. Об этом он рассказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности» .

Прежде всего, речь идет о компаниях в сфере айти, которые производят наукоемкую продукцию.

«Этим компаниям стоит развивать свою лабораторию, наращивать компетенции в сфере инженерии и программирования. Потому что в этой сфере настолько быстро происходят изменения, что буквально на полгода - год отстав непосредственно в разработке, можно потерять целые рынки, потому что ты будешь неконкурентоспособен на этом поприще», - отмечает он.

В то же время Окландер считает, что бизнес не сможет работать без нормальной системы образования.

«К сожалению, вузовская наука отстает от практики, и не всегда готовят специалистов, которые могут сразу, со студенческой скамьи прийти и решить серьезные задачи. Есть определенная проблема, когда диджитал-маркетингу обучают люди, которые просто в силу своего возраста не знают, как открыть браузер, то приходится ребят доучивать и тратить на это собственное время», - сетует он.

По его мнению, украинские вузы не всегда способны давать те специальности и тот уровень знаний, который был бы востребован сразу после выпуска. В свое время он предлагал создать на уровне государства портал, который бы объединял науку (вузовскую и академическую), производителей и государство, «чтобы наука производила не что-то в стол, а то, что нужно товаропроизводителю».

Как сообщала Politeka, Окландер рассказал о том, что повышение цен на сырьевых рынках может сыграть на руку Украине .