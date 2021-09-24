В программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» Галина Климович, старшая следователь Генпрокуратуры Украины по особо важным делам в 2003-2010 годах объяснила, на чем должна базироваться уголовная юстиция и рассказала, как осуществляют отбор специалистов в ФБР.

По ее мнению, уголовную юстицию можно сравнить со зданием, которая должна базироваться на четырех столпах: правильные законы, правильные институты, правильные люди во главе этих институтов, а также правильное образование и подбор специалистов в сферу уголовной юстиции. Последнее она разъяснила, сравнив ситуацию в Украине и США.

«У нас нет государственных стандартов профессии в Украине. Они были заложены когда-то еще в 1982 году – квалификационный справочник профессии специалиста по специализации право. Все, точка. Ничего нет. Ученые пытались сформулировать, но на законодательном уровне эти стандарты не заложены», - говорит Климович.

Она рассказала, что при наборе сотрудников в ФБР существует три блока обязательных требований, которые проверяются тестированием - желанные, важные и очень важные. Следственная отметила, что для очень важных на первом месте стоит целостность личности, честность, открытость и объективная самооценка. Кроме этого, добавила она, имеют большое значение интеллектуальные способности кандидата, сообразительность, умение прогнозировать, умение спуститься к интеллекту допрашиваемого.

«Третье – аналитические способности. Это умение логически мыслить, синтез, вычленить из всего массива самую необходимую информацию. И четвертый пункт – пунктуальность. Пунктуальность — это усердие, это точный прогноз, точная аналитика и так далее», - рассказала Климович.

Экс-следователь отметила, что у нас этих стандартов нет, и у людей «с улицы» есть возможность пройти в прокуратуру, в центральный или областной офис, и она считает это неправильным, ведь в таком случае даже в специалистов не будет мотивации расти и развиваться.

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