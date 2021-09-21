Какие изменения произошли в менталитете украинских городов в последние годы? Этот вопрос рассматривает архитектор Алексей Валентиров в программы «Субъективно» с ведущей Яникой Мерило.
По словам гостя программы, менталитет украинских городов не остается постоянным в течении лет. «Меняется наша жизнь, все не стоит на месте, и мы движемся в правильном направлении», - подчеркивает он.
Как отмечает Валентиров, в сфере руководства городов постоянно меняются цели и задачи. «И, как мне кажется, в развитии городов мы прислушиваемся к урбанистическим современным трендам, которые общепризнанные в мире», - рассказывает архитектор. К тому же, добавляет эксперт, жители городов ведут дискуссию: они указывают власти на ошибки и заставляют ее исправлять ситуацию.
В частности, говорит он, сегодня можно наблюдать такую ситуацию, что города развиваются в направлении увеличения пространств для прогулок, а не для машин. Валентиров признается, что лично он любит вечерние пешие прогулки после работы и сейчас таких людей не мало. Раньше, говорит эксперт, этого было меньше банально из-за отсутствия мест для таких прогулок.
По его мнению, сегодня в городах следует разрабатывать такую транспортную модель, где наибольшее внимание будет уделяться именно велосипедному и пешеходному трафику. «В любом случае одна из тенденций развития городов в Европе и в мире это то, что пространства все больше становятся пешеходными», - подчеркивает архитектор.
50-летняя Орбакайте в черном кружеве поразила новой внешностью: "Неожиданно видеть вас брюнеткой"
В Украине продлили карантин: в МОЗ сообщили "конечную" дату
Дочь Анджелины Джоли Захара ошеломила видом в супермаркете: «Что на ней надето?»
Орбакайте засветила, как сейчас выглядит 72-летняя Пугачева: "У Аллы траур?"
Лопес в маленьком купальнике показала, чем привлечь внимание на пляже: кадры
В то же время он предупреждает, что без понимания полной картины можно допустить ошибки, а потому решать локальные задачи на отдельных улицах не стоит. «Разрабатывается каркас пешеходных пространств, который должен откуда-то вести куда-то, то есть должна быть определенная логика», - замечает Валентиров.
Как сообщала Politeka, Валентиров заявил, что городам нужно стратегическое планирование и конкурсы.
Также Politeka писала о том, что Жук рассказала, как можно обойтись без маршруток.