Какие изменения произошли в менталитете украинских городов в последние годы? Этот вопрос рассматривает архитектор Алексей Валентиров в программы «Субъективно» с ведущей Яникой Мерило .

По словам гостя программы, менталитет украинских городов не остается постоянным в течении лет. «Меняется наша жизнь, все не стоит на месте, и мы движемся в правильном направлении», - подчеркивает он.

Как отмечает Валентиров, в сфере руководства городов постоянно меняются цели и задачи. «И, как мне кажется, в развитии городов мы прислушиваемся к урбанистическим современным трендам, которые общепризнанные в мире», - рассказывает архитектор. К тому же, добавляет эксперт, жители городов ведут дискуссию: они указывают власти на ошибки и заставляют ее исправлять ситуацию.

В частности, говорит он, сегодня можно наблюдать такую ​​ситуацию, что города развиваются в направлении увеличения пространств для прогулок, а не для машин. Валентиров признается, что лично он любит вечерние пешие прогулки после работы и сейчас таких людей не мало. Раньше, говорит эксперт, этого было меньше банально из-за отсутствия мест для таких прогулок.

По его мнению, сегодня в городах следует разрабатывать такую ​​транспортную модель, где наибольшее внимание будет уделяться именно велосипедному и пешеходному трафику. «В любом случае одна из тенденций развития городов в Европе и в мире это то, что пространства все больше становятся пешеходными», - подчеркивает архитектор.

В то же время он предупреждает, что без понимания полной картины можно допустить ошибки, а потому решать локальные задачи на отдельных улицах не стоит. «Разрабатывается каркас пешеходных пространств, который должен откуда-то вести куда-то, то есть должна быть определенная логика», - замечает Валентиров.

Как сообщала Politeka, Валентиров заявил, что городам нужно стратегическое планирование и конкурсы .