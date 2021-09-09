Голова ГО CHARITY TUNER Катерина Жук заявила, що підтримує ідею введення якісного міського транспорту. У програмі «in kyiv» з блогером Катериною Павловою вона розповіла, як можна обійтися без маршруток.

Передусім гостя програми згадує своє перебування у Берліні і розповідає, як там працює громадський транспорт: дорогою в аеропорт вона змогла чітко розрахувати час свого проїзду за допомогою додатку. Натомість столиця України, каже вона, має із цим проблеми.

Зокрема, підкреслює Жук, у Києві важко їздити з дітьми, спускатися в метро з колясками, а в наземному пішохідному переході біля станції «Університет» в цьому плані взагалі немає сенсу через бар’єри.

Експерт підкреслює, що Київ повинен мати зручний громадський транспорт зі своєю смугою руху. «Я за трамваї, тролейбуси, метро - це прекрасна історія, коли ти розумієш, що можеш розрахувати свій час», - підкреслює вона.

З іншого боку, Жук зазначає, що і метро не всюди можна прокласти. У приклад вона наводить станцію «Львівська брама»: у неї вклали багато коштів і закрили. «По можливості всюди я б робила станції метро, нехай вони будуть не красиві, без ліплення, маленькі, але вони будуть всюди, тому що ти сів і з комфортом поїхав. Тому я за розгалужене метро і це дуже розвантажить місто», - міркує гостя програми.

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