Глава ОО CHARITY TUNER Екатерина Жук заявила, что поддерживает идею введения качественного транспорта. В программе «in kyiv» с блогером Екатериной Павловой она рассказала, как можно обойтись без маршруток.

Прежде всего гостя программы вспоминает свое пребывание в Берлине и рассказывает, как там работает общественный транспорт: по дороге в аэропорт она смогла четко рассчитать время своего проезда с помощью приложения. Зато столица Украины, говорит она, имеет с этим проблемы.

В частности, подчеркивает Жук, в Киеве трудно ездить с детьми, спускаться в метро с колясками, а в наземном пешеходном переходе возле станции «Университет» в этом плане вообще нет смысла из-за барьеров.

Эксперт подчеркивает, что Киев должен иметь удобный общественный транспорт со своей полосой движения. «Я за трамваи, троллейбусы, метро - это прекрасная история, когда ты понимаешь, что можешь рассчитать свое время», - подчеркивает она.

С другой стороны, Жук отмечает, что и метро не везде можно проложить. В пример она приводит станцию «Львовская брама»: в нее вложили много средств и закрыли. «По возможности везде я бы делала станции метро, пусть они будут не красивые, без лепки, маленькие, но они будут везде, потому что ты сел и с комфортом поехал. Поэтому я за разветвленное метро и это очень разгрузит город», - рассуждает гостя программы.

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