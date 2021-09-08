Віталій Нестор, депутат Київради IX скликання по Дарницькому округу в інтерв'ю Kyiv.Press розповів про ймовірні шляхи подолання проблем із заторами в столиці України.

Депутат розповів, що у 2020 році була проведена аналітика, створена робоча група та разом з експертами розроблена програма розвитку міста та збільшення пасажиропотоку з метою зменшення заторів у столиці.

«Розробили три концепції. Перша – зробити центральне кільце в межах вулиці Жилянської, яке проходитиме по Парковій алеї, вулиці Шота Руставелі, але не безпосередньо по центру Києва – Хрещатику чи Володимирській. Десь за два кілометри від центру», - розповідає Нестор.

Депутат зазначив, що вдалим варіантом є запуск тролейбусу, трамваю чи автобусу зі зручними пересадками. За словами Нестора, якщо центральне кільце буде забезпечене громадським транспортом, мешканці міста порахують, що проїзд буде коштувати дешевше, аніж вартість паркування. Він додав, що це світова тенденція, яка також поширена в Америці.

Друга концепція, каже Нестор, полягає у розробці великої розв'язки в межах кільцевої по Столичному шосе та побудова за 5-7 років ще одного мосту на лівий берег у межах Труханового острова, який виходитиме на Бортничі.Депутат зазначив, що це було в Генеральному плані розвитку території столиці: після Південного мосту планувалося побудувати ще один.

«Третя – будівництво підземних парковок у центральній частині міста, які вже активно запроваджуються КМДА. Заступник Кличка Костянтин Усов – спеціаліст у цьому напрямку. Планується презентація проєкту щодо реформи парковок у центрі Києва», - розповів Нестор.

За його словами, на місці ТЦ «Метроград» повинен був бути збудований підземний паркінг, яких можна зробити декілька, аби розвантажити місто. Політик додав, що необхідно буде залучити інвесторів до фінансування таких паркінгів, проте вони повинні бути впевнені, що їх вкладення окупляться, і що це можливо з точки зору інженерної складової. Втім, такі проєкти є доволі дорогими.

«Мільярди гривень або кілька сотень мільйонів доларів. Зараз паркування в центрі – 35 гривень за годину. Робочий день триває до 10 годин. Тобто 350 гривень на день. 500 паркомісць – 175 тисяч гривень на день або 3 млн 670 грн на місяць, якщо рахувати робочі дні. Мінус ПДВ. За місяць одна парковка зароблятиме в середньому 90 тисяч доларів. Будівництво паркінгу має коштувати максимум 7,5 мільйонів доларів, щоб окупитися за сім років», - пояснив Нестор.

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