Виталий Нестор, депутат Киевсовета IX созыва по Дарницкому округу в интервью Kyiv.Press рассказал о возможных путях преодоления проблем с пробками в столице Украины.

Депутат рассказал, что в 2020 году была проведена аналитика, создана рабочая группа и вместе с экспертами разработана программа развития города и увеличения пассажиропотока с целью уменьшения пробок в столице.

«Разработали три концепции. Первая – сделать центральное кольцо в пределах улицы Жилянской, которое будет проходить по Парковой аллее, улице Шота Руставели, но не непосредственно по центру Киева – Крещатику или Владимирской. Где-то за два километра от центра», - рассказывает Нестор.

Депутат отметил, что удачным вариантом является запуск троллейбуса, трамвая или автобуса с удобными пересадками. По словам Нестора, если центральное кольцо будет обеспечено общественным транспортом, жители города посчитают, что проезд будет стоить дешевле, чем стоимость парковки. Он добавил, что это мировая тенденция, которая также распространена в Америке.

Вторая концепция, говорит Нестор, заключается в разработке большой развязки в пределах кольцевой по Столичному шоссе и построение за 5-7 лет еще одного моста на левый берег в пределах Труханова острова, который будет выходить на Бортничи. Депутат отметил, что это было в Генеральном плане развития территории столицы: после Южного моста планировалось построить еще один.

«Третья – строительство подземных парковок в центральной части города, которые уже активно внедряются КГГА. Заместитель Кличко Константин Усов - специалист в этом направлении. Планируется презентация проекта по реформе парковок в центре Киева», - рассказал Нестор.

По его словам, на месте ТЦ «Метроград» должен был быть построен подземный паркинг, которых можно сделать несколько, чтобы разгрузить город. Политик добавил, что необходимо будет привлечь инвесторов к финансированию таких паркингов, однако они должны быть уверены, что их вложения окупятся, и это возможно с точки зрения инженерной составляющей. Впрочем, такие проекты являются довольно дорогими.

«Миллиарды гривен или несколько сотен миллионов долларов. Сейчас парковки в центре – 35 гривен в час. Рабочий день длится до 10:00. То есть 350 гривен в день. 500 паркомест - 175 тыс. гривен в день или 3 млн 670 грн в месяц, если считать рабочие дни. Минус НДС. За месяц одна парковка зарабатывать в среднем 90 тыс. долларов. Строительство паркинга должно стоить максимум 7,5 млн долларов, чтобы окупиться за семь лет», - пояснил Нестор.

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