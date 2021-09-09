Украине стоит прекратить вражду с теми государствами, с которыми она поддерживает торговлю. Так сказал политолог Руслан Бортник в прямом эфире на канале «Знай 24», размышляя над тем, каким будет новый политический сезон.

Бортник отмечает, что в новом политическом сезоне Украина будет вынуждена переосмыслить свой внешнеполитический курс, а также найти новых партнеров, которые будут больше отвечать ее национальным интересам. В то же время эксперт советует государству прекратить вражду с теми государствами, с которыми оно поддерживает торговлю, и перестать поддерживать дружеские отношения с теми, с которыми экономически его ничего не связывает. «У нас в какой-то мере более развязаны руки, а цели евроинтеграции остаются номинальными», - подчеркивает он.

Как утверждает политолог, можно видеть уменьшение ценности Украины в противостоянии с РФ до полной ее нивелировки. «Мы видим, что Западные страны отказались от идеи разрушения России – они ищут правило стратегической стабильности», - подчеркивает он и добавляет, что «Анти-Россию» в Украине строить никто не собирается.

Кроме этого, Бортник рассказывает о намеках на смену внутриполитического курса и отмечает, что в новом сезоне политика будет интенсивной, а парламент выступит ее центром.

Как сообщала Politeka, Бортник рассказал о вероятном изменении внутриполитического курса.

Также Politeka писала о том, что Бортник оценил шансы возможного роспуска Верховной Рады президентом.