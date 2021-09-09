Політолог Руслан Бортник у прямому ефірі на каналі «Знай24» розповів про ймовірну зміну внутрішньополітичного курсу. За його словами, це може викликати дестабілізацію, якою захоче скористатися опозиція.

«Це буде призводити до посилення турбулентності. Вся система рухалася в одному напрямку 7 років: якщо загальмувати або повернути цей поїзд, то його буде заносити на повороті. Цим будуть користуватися опоненти – і ліві і праві», - зазначив Бортник.

За словами експерта, наша країна, починаючи з 2014 року, рухалася в одному напрямку, тому різка зміна курсу може викликати певну дестабілізацію, якою ймовірно захоче скористатися опозиція.

«Це призведе до дезорієнтації українських політичних еліт і створить враження відсутності у Зеленського глибокої і тактичної підтримки з боку Західних країн, що теж буде сприйматися як елемент слабкості», - підкреслив Бортник.

Як зазначив експерт, зміна політичного курсу може створити міраж втрати основних союзників, що опозиція сприйме як слабкість правлячої сили.

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