Политолог Руслан Бортник в прямом эфире на канале «Знай24» рассказал о вероятной смене внутриполитического курса. По его словам, это может вызвать дестабилизацию, которой захочет воспользоваться оппозиция.

«Это будет приводить к усилению турбулентности. Вся система двигалась в одном направлении 7 лет: если затормозить или повернуть этот поезд, то его будет заносить на повороте. Этим будут пользоваться оппоненты – и левые и правые», - отметил Бортник.

По словам эксперта, наша страна, начиная с 2014 года, двигалась в одном направлении, поэтому резкая смена курса может вызвать определенную дестабилизацию, которой вероятно захочет воспользоваться оппозиция.

«Это приведёт к дезориентации украинских политических элит и создаст впечатление отсутствия у Зеленского глубокой и тактической поддержки со стороны Западных стран, что тоже будет восприниматься как элемент слабости», - подчеркнул Бортник.

Как отметил эксперт, смена политического курса может создать мираж утраты основных союзников, что оппозиция воспримет в качестве слабости правящей силы.

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