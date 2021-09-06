Політолог Руслан Бортник у своєму блозі «Підсумки тижня» розповів про внутрішньополітичне протистояння Офісу Президента і Верховної Ради, а також оцінив шанси можливого розпуску Верховної Ради президентом

Він нагадав, що секретар РНБО Олексій Данілов звинуватив Верховну Раду в тому, що там сидять представники олігархів, і депутати виконують їх замовлення. На думку політолога, спікер Верховної Ради вдало парирував, зазначивши, що закони, які приймаються ВР, підписуються президентом.

«Це протистояння продовжиться. Історія з можливою відставкою спікера восени дійсно стоїть на порядку денному. Мені здається, в тіні здивованого обличчя президента, з яким він слухав виступ спікера на День Незалежності, і пройде подальше взаємовідношення між ОП і парламентом», - вважає Бортник.

Що цікаво, зазначає політолог, віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук нещодавно заявив, що президент може розпустити парламент через те, що депутати нібито не збиралися під час карантину, і у президента є повноваження для того, щоб їх за це розпустити.

«Знову запускається ця страшилка для депутатів. Хочу депутатів заспокоїти, а віце-спікеру парламенту порадити почитати Конституцію України, де написано, що президент може розпустити Верховну Раду тільки в 3-х випадках: якщо Верховна Рада не збирається, якщо не призначає склад уряду і якщо вона не може сформувати тривалий час коаліцію», - розповів Бортник.

За словами політолога, в тому випадку, коли недопризначили якихось міністрів або не проводилися засідання, при тому, що Верховна Рада продовжувала працювати під час ковідних обмежень, президент розпустити парламент не може.

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