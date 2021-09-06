Политолог Руслан Бортник в своем блоге «Итоги недели» рассказал о внутриполитическом противостоянии Офиса Президента и Верховной Рады, а также оценил шансы возможного роспуска Верховной Рады президентом

Он напомнил, что секретарь СНБО Алексей Данилов обвинил Верховную Раду в том, что там сидят представители олигархов, и депутаты выполняют их заказы. По мнению политолога, спикер Верховной Рады удачно парировал, отметив, что законы, которые принимаются ВР, подписываются президентом.

«Это противостояние продолжится. История с возможной отставкой спикера осенью действительно стоит на повестке дня. Мне кажется, в тени удивленного лица президента, с которым он слушал выступление спикера на День Независимости, и пройдет дальнейшее взаимоотношение между ОП и парламентом», - считает Бортник.

Что интересно, отмечает политолог, вице-спикер парламента Руслан Стефанчук недавно заявил, что президент может распустить парламент из-за того, что депутаты якобы не собирались во время карантина, и у президента есть полномочия для того, чтобы их за это распустить.

«Снова запускается эта страшилка для депутатов. Хочу депутатов успокоить, а вице-спикеру парламента посоветовать почитать Конституцию Украины, где написано, что президент может распустить Верховную Раду только в 3-х случаях: если Верховная Рада не собирается, если не назначает состав правительства и если она не может сформировать длительное время коалицию», - рассказал Бортник.

По словам политолога, в том случае, когда недопризначили каких-то министров или не проводились заседания, при том, что Верховная Рада продолжала работать во время ковидных ограничений, президент распустить парламент не может.

Как сообщала Politeka, Спиридонов назвал решения, в которых Верховная Рада слишком турбулентная.

Также Politeka сообщала, что Николай Томенко заявил о внеочередном заседании ВР во время каникул: «Не имели права принимать никакого решения».