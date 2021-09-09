Политолог Алексей Якубин в программе «Что дальше» на канале «Знай 24» заявил, что Офис президента заинтересован в том, чтобы Кабинет министров Украины второй год работал без программы.

«Банковую это устраивает, потому что это позволяет постоянно держать Дамоклов меч над Кабинетом министров и над премьером. То есть не надо даже искать какие-то формальные причины, потому что программа – это все-таки формальная причина от не отставки. А так можно всегда его убрать. Вот только появится какая-то новая свежая кандидатура или будет желание – пожалуйста, премьер уходит в отставку и все. Потому, мне кажется, что тут как раз причина в том, что так удобно», - говорит эксперт.

Однако, по его мнению, действующее правительство уже не очень удобно для Банковой.

«Тут есть несколько причин, почему так. Потому что Шмыгаль – очень незаметный премьер. Если мы с вами посмотрим на ключевую повестку дня, он очень редко появляется. И получается, что как минусы, так и плюсы от деятельности Кабмина, от деятельности исполнительной власти на себе ощущает Банковая. То есть Шмыгаль не выполняет роль громоотвода», - сказал Якубин.

Политолог прогнозирует, что в новом политическом сезоне действительно стоит ожидать отставок ряда министров, к примеру, министра обороны Андрея Тарана.

Как сообщала Politeka, Якубин заявил, что Байден возвращается к своей старой политике.

Также Politeka писала, что Багинский рассказал, произойдут ли в ближайшее время какие-то кадровые перестановки в правительстве.