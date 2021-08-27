У програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» політолог Андрій Багінський оцінив ймовірність кадрових перестановок в уряді найближчим часом.

Передусім Багінський зазначає, що в Україні парламентсько-президентська форма правління і центральним органом влади є Кабінет міністрів, саме його рішення мають бути вирішальними. Тим не менш, каже він, на практиці все залежить лише від Банкової. «У нас кожен міністр має в «довгому ящику» заяву про відставку», - підкреслює експерт.

Отже, він констатує, що кожен міністр знаходиться під контролем і не один депутат навіть серед «слуг народу» хоче очолити міністерство. «Цей фактор може викликати якісь ротації в уряді, але я не очікую звідси поштовху до якихось кардинальних політичних змін», - міркує Багінський.

Також політолог коментує ситуацію із Разумковим: «В питанні про відставку спікера Разумкова, про яку зараз ходять розмови в кулуарах, дійсно можуть зламатися списи. Зараз для цього явно не вистачає голосів». Як він зазначає, Разумков висловлює незалежні заяви і відділяється від лінії Банкової, вибудовуючи свою.

Принагідно Багінський зазначає, що існує також «фактор вулиці» і він може значно повпливати на стан речей. За його словами, у разі погіршення соціально-економічної ситуації можливі навіть масові заворушення. «Якщо влада піде на якийсь компроміс щодо Донбасу, то можливі хвилювання і в націоналістичному середовищі. А це стає потужним фактором тиску на владу», - каже гість програми.

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Як повідомляла Politeka, Багінський заявив, що іноді допомога США виглядає як безпосередній контроль за Україною.

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