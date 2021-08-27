В программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» политолог Андрей Багинский оценил вероятность кадровых перестановок в правительстве в ближайшее время.

Прежде всего Багинский отмечает, что в Украине парламентско-президентская форма правления и центральным органом власти является Кабинет министров, именно его решения должны быть решающими. Тем не менее, говорит он, на практике все зависит только от Банковой. «У нас каждый министр имеет в «долгом ящике» заявление об отставке», - подчеркивает эксперт.

Итак, он констатирует, что каждый министр находится под контролем и ни один депутат даже среди «слуг народа» хочет возглавить министерство. «Этот фактор может вызвать некие ротации в правительстве, но я не ожидаю отсюда толчка к каким-то кардинальным политическим изменениям», - рассуждает Багинский.

Также политолог комментирует ситуацию с Разумковым: «В вопросе об отставке спикера Разумкова, о которой сейчас ходят разговоры в кулуарах, действительно могут сломаться копья. Сейчас для этого явно не хватает голосов». Как он отмечает, Разумков высказывает независимые заявления и отделяется от линии Банковой, выстраивая свою.

Попутно Багинский отмечает, что существует также «фактор улицы» и он может значительно повлиять на положение вещей. По его словам, в случае ухудшения социально-экономической ситуации возможны даже массовые беспорядки. «Если власть пойдет на какой-то компромисс относительно Донбасса, то возможны волнения и в националистической среде. А это стает мощным фактором давления на власть», - говорит гость программы.

Как сообщала Politeka, Багинский заявил, что иногда помощь США выглядит как непосредственный контроль за Украиной.

Также Politeka писала о том, что Багинский оценил вероятность «горячей осени» в Украине.