Чи була Україна готова до того, що на президентських виборах у США переможе Байден? На це питання відповів політолог Олексій Якубін у програмі «Що далі?» на каналі «Знай24».

Політолог бачить чітку різницю між попереднім і сьогоднішнім президентами США. За його словами, Трамп у своєму спілкуванні з Путіним чи Кім Чен Ином буквально виснажував патоку, але діяв по-своєму. «А у Байдена, скоріше, працює модель Віллі Брандта – жорсткі зовні, але м'які всередині», - переконаний Якубін. Водночас Україна, каже він, виявилася не надто готовою до того, що наступним президентом США стане Байден.

Принагідно експерт радить згадати, якою була політика Байдена у 2014-2015 роках. «Байден ще у 2014-2015 році – тобто до президентських виборів в США 2016 року – був дуже промінським політиком», - підкреслює Якубін. Він також нагадує, що Байден агітував за Мінські угоди, відкидав погрози щодо федералізації. «Тобто табуйована в Україні тема – він про це говорив», - зазначає політолог.

Зараз же, пояснює Якубін, можна спостерігати, як президент США потроху повертається до своєї старої позиції. «Таке відчуття, він хоче перегорнути сторінку 2016-2020 років, як би начебто не було всього цього періоду, і просто продовжити з тієї точки, на якій він почав», - пояснює експерт і додає, що сам Байден знає про брак часу на власне розгойдування.

Як повідомляла Politeka, Якубін розповів, чи розгортається Україна в сторону Китаю.

Також Politeka писала про те, що Якубін прокоментував угоди США і Німеччини.