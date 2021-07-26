Была ли Украина готова к тому, что на президентских выборах в США победит Байден? На этот вопрос ответил политолог Алексей Якубин в программе «Что дальше?» на канале «Знай24».

Политолог видит четкую разницу между предыдущим и нынешним президентами США. По его словам, Трамп в своем общении с Путиным или Ким Чен Ыном буквально истощал патоку, но действовал по-своему. «А у Байдена, скорее, работает модель Вилли Брандта – жесткие снаружи, но мягкие внутри», - убежден Якубин. В то же время Украина, говорит он, оказалась не слишком готовой к тому, что следующим президентом США станет Байден.

Попутно эксперт советует вспомнить, какой была политика Байдена в 2014-2015 годах. «Байден еще в 2014-2015 году – то есть до президентских выборов в США 2016 года – был очень проминским политиком», - подчеркивает Якубин. Он также напоминает, что Байден агитировал за Минские соглашения, отвергал угрозы по поводу федерализации. «То есть табуированная в Украине тема – он об этом говорил», - отмечает политолог.

Сейчас же, объясняет Якубин, можно наблюдать, как президент США понемногу возвращается к своей старой позиции. «Такое чувство, он хочет перевернуть страницу 2016-2020 годов, как бы вроде бы не было всего этого периода, и просто продолжить с той точки, на которой он начал», - объясняет эксперт и добавляет, что сам Байден знает о нехватке времени на собственную раскачки.

Как сообщала Politeka, Якубин рассказал, разворачивается ли Украина в сторону Китая.

Также Politeka писала о том, что Якубин прокомментировал соглашения США и Германии.