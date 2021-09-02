Как спустя семь лет поменялась риторика российского социума по крымскому вопросу? Об этом шел разговор в студии My.ua с политическим экспертом Артуром Белоусом.

«Если посмотреть российский Интернет, то этот патриотический раж, который был изначально, угас. Уже возникает вопрос: зачем мы должны удерживать и финансировать двухмиллионный Крым? В России проблем хватает. Богато живет только Москва и Санкт-Петербург, а остальные города гораздо хуже, и общественное мнение не столь однозначно, как иногда кажется. Все не так просто, и эти настроения будут нарастать», - рассуждает он.

Люди будут и дальше задаваться вопросом: а дальше что?

«Дорого это все удерживать. Одно дело финансировать Абхазию или Северную Осетию с 200 тысячами населения. Другое дело – двухмиллионный регион, где острые проблемы с водой. Их, конечно, можно решить, но это требует огромных вложений. Это потемкинские проекты типа Керченского моста, больше имиджевые, там нет грузоперевозки. Да, это некоторым людям выгодно, но это же не стратегический момент, а, скорее, патриотический. А любой патриотизм с точки зрения интерпретации российской, да и любой, стоит денег, и денег больших. Российский налогоплательщик задается вопросом: почему у меня нет дороги в моем небольшом городке или в провинции, а мы вкладываем деньги в Чечню, в Крым и так далее. С этим надо играть, но играть надо филигранно, шахматно, а не в Чапаева, грубо говоря», - заключает Белоус.

Politeka писала о том, что международный саммит «Крымская платформа» может стать отправной точкой для создания эффективных международных механизмов деоккупации Крыма.

Как сообщала Politeka, Кривонос рассказал, чему он научился у американцев в Ираке.