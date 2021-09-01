Сегодня международный саммит «Крымская платформа» может стать отправной точкой для создания эффективных международных механизмов деоккупации Крыма. Чем займётся Офис Крымской платформы, и хватит ли его полномочий для выполнения возложенной на него миссии? Об этом в студии My.ua рассказал политический эксперт Артур Белоус

«Как они заявляли, будут заниматься нарушениями прав человека, мониторингом ситуации и так далее. Но не слишком ли узко для Офиса, и нужен ли, собственно, этот Офис? Этим могут заниматься те структуры, которые уже существуют: Министерство иностранных дел, есть такие организации как прокуратура Автономной республики Крым, Офис уполномоченного по правам человека, есть и представительство президента в Крыму, оно базируется в Херсоне. Органов достаточно, было бы желание и умение этим заниматься», - говорит он.

Он задается вопросом: стоит ли создавать еще одну структуру с точки зрения пользы для дела?

«Я просто боюсь, что у нас это обернется тем, как обычно бывает. В подобные структуры на неплохие зарплаты устраивают каких-то знакомых дипломатов, своих людей, что, к сожалению, в Украине получается. Должен быть коэффициент полезного действия, насколько это поможет решить главную задачу – возвращение Крыма не просто юридически, поскольку никто не оспаривает. Поможет ли эта новосозданная структура решить эти вопросы? Время покажет», - делает вывод Белоус.

Politeka писала о том, что Гуменюк поделилась своим опытом работы в Черногории и Косово.

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