Генерал Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос в программе «On target с капитаном Гари Табах» рассказал о том, как служил в Ираке в 2003 и в 2004 году вместе с американскими военными.

«Это было непродолжительное время. Но для меня как для разведчика этого было достаточно, чтобы увидеть, чем мы отличаемся, к чему нужно стремиться. Многие вещи, особенно после первого визита в Ирак в декабре 2013 года, изменились, я пересмотрел отношение к своей службе. Это было хорошим толчком, потому что там я увидел, как рухнула часть мифов еще из советских времен», - говорит он.

Кривонос вспоминает, как увидел морпехов в пустыне, которые мылись абсолютно спокойно из бутылок. Они второй месяц сидели на сухпаях и никто из них не возмущался, никто не ныл.

«Я увидел женские экипажи вертолетов, каждый знал свой маневр, никто там сопли не вытирал. Я увидел огромнейшего американца, сержанта, за два метра ростом, и девочку. Он был сержант, она рядовой. Они шли вдвоем, он два метра, она метр шестьдесят, у одного за спиной пулемет, у другого – М4», - рассказывает генерал.

Он считает полученный опыт очень важным для себя.

«Многим вещам я научился у американцев в Ираке. В первую очередь тому, как они планируют операции, как обеспечивают людей при выполнении операций. Человеческая жизнь, жизнь солдата – превыше всего. Они никогда не бросят своих, вытянут в любом варианте. Потом, в 2004-м, солдаты и офицеры из моего полка воевали рядом в Эль-Куте с американскими солдатами, это наложило отпечаток. Мы уже не просто были коллеги по войне, а стали фронтовыми братьями», - заключает Кривонос.

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