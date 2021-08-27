Участие в переговорах относительно войны, прямая военная помощь, статус партнера США вне НАТО, блокирование вопроса строительства «Северного потока-2» - это главные требования, которые будут выдвигаться к президенту со стороны общества. Абсолютно все из них являются реальными, считает председатель ВО «Свобода» Олег Тягнибок. В программе Сергея Дойко «Личность» он рассказал, что возглавляемая им политическая сила имеет опыт влияния на решение руководства государства.

«Некоторые могут сказать, что это фантазия. Но давайте перенесемся на 30 лет, пока еще независимости не было. Это был канун 24 августа, тогда еще никакого праздника не было. Мы со студенческим братством поехали в Запорожье на Второй фестиваль «Червона рута», и там нас встретило известие о ГКЧП. Ранее, во время встреч на улицах и собраниях, я говорил, что придет время очень быстро, и вы это будете помнить и видеть, не ваши дети, а вы, когда Украина отделится от Советского Союза и станет независимым государством. Мне говорили: слушай, что за бред? Пришло время, и Украина стала независимым государством», - рассказывает он.

Тягнибок считает, что именно сила общественного мнения должна влиять на политиков.

«То есть в политике эти требования, о которых мы сейчас говорим: «Северный поток», остановка невыгодной для Украины формулы Штайнмайера, потому что это фактически дорожная карта выполнения Закона об особом статусе Донбасса, который нам Европа настоятельно рекомендует имплементировать в Конституцию Украины. Это совершенно недопустимо. Потому что там касается амнистии, реальной потери контроля на тех территориях. Там даже касается седьмой пункт этого закона, что Украина этот беспорядок должна финансировать! Не государство-оккупант, а Украина!», - рассуждает Тягнибок.

И поэтому, продолжает он, мы должны сказать: «Мы этого делать не будем!». Это должен сказать президент.

«Они это хотели сделать еще в 2019 году, но удалось остановить этот процесс. Тогда была договоренность нашей власти в 2015 году, и через парламент они хотели не просто принять закон об особом статусе, но и имплементировать его в Конституцию», - сообщает Тягнибок.

Politeka сообщала мнение Чубарова, что Первыми должны отвечать за сдачу Крыма те, кто по Конституции имел полномочия осуществлять вооруженную защиту территории Украины.