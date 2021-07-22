Хто у 2014 році здав росіянам Крим? Відповідь на це запитання дав голова Меджлісу кримськотатарського народу, президент Всесвітнього конгресу кримських татар Рефат Чубаров у програмі Євгена Рибчинського «Ще не вмерла».

«Я не з тих людей, які схильні назвати два-три прізвища і сказати: оце вони здали Крим. Дуже багато було факторів, які київські політики старалися не примічати. Більш того, створювалося багато умов для того, щоб те, що відбулось у 2014 році, відбулося. Але питання все одно є таким, що треба відповідати. Першими мають відповідати ті, хто за Конституцією України мав і повноваження, і зобов’язання здійснювати збройний захист території України», - каже він.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу перелічує тих, хто, на його думку, був безпосередньо причетний до здачі Криму.

«Це армія, це спеціальні служби, і це великий чиновницький апарат, залучений у сфері військової безпеки й оборони. Можна звести все до однієї людини, до Головнокомандуючого. Але тоді можна було б говорити про те, що все було готово до оборони, але одна людина не дала наказу. Це абсолютна неправда, оскільки в Криму дуже багато творилося протягом довгих років для того, щоб Москва у той момент, який вона визначила як «ікс», досягла б своєї мети», - зауважує Рефат Чубаров.

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