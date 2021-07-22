Кто в 2014 году сдал россиянам Крым? Ответ на этот вопрос дал председатель Меджлиса крымскотатарского народа, президент Всемирного конгресса крымских татар Рефат Чубаров в программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла».

«Я не из тех людей, которые склонны назвать две-три фамилии и сказать: вот они сдали Крым. Очень много было факторов, которые киевские политики старались не замечать. Более того, создавалось много условий для того, чтобы то, что произошло в 2014 году, произошло. Но вопрос все равно является таким, что нужно отвечать. Первыми должны отвечать те, кто по Конституции Украины имели и полномочия и обязательства осуществлять вооруженную защиту территории Украины», - говорит он.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа перечисляет тех, кто, по его мнению, был непосредственно причастен к сдаче Крыма.

«Это армия, это специальные службы, и это большой чиновничий аппарат, вовлеченный в сферу военной безопасности и обороны. Можно свести все к одному человеку, к Главнокомандующему. Но тогда можно было бы говорить о том, что все было готово к обороне, но один человек не отдал приказ. Это абсолютная неправда, поскольку в Крыму очень много творилось в течение долгих лет для того, чтобы Москва в тот момент, который она определила как «икс», добилась бы своей цели», - отмечает Рефат Чубаров.

Напомним, Politeka сообщала, Кошулинский рассказал о замедленной бомбе, заложенной 30 лет назад в Беловежской пуще.

Также Politeka сообщала, что Еще в 2013 году никто не ожидал, что в нашей стране такое может произойти, - Тагиев.