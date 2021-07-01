Голова Асамблеї Національностей України та об'єднаного конгресу азербайджанців, який очолював азербайджанське товариство, екс-співголова республіканського культурного центру тюркомовних народів Ровшан Тагієв у програмі «Особистість» Сергія Дойка розповів про те, як громадські лідери боролися з сепаратизмом на Донбасі.

«Ще в 2013 році ніхто не очікував, що в нашій країні таке може статися, - говорить він. - Швидше за все, це працювала певна російська програма, і ми отримали те, що у нас анексували Крим і далі пішов процес на Донбасі. Влада не діяла, ми втратили Крим і пішли сепаратистські процеси на південному сході України. Це охоплювало багато областей, в тому числі Донецьку та Луганську, а також Миколаївську, Одеську, Херсонську, в Харківській і Дніпропетровській були спроби. На жаль, державні чиновники там просто продалися окупованій машині Російської Федерації. Решта не діяли і були паралізовані», - зазначає Тагієв.

Він каже: «Ми вважали свої боргом як громадяни України, як громадські діячі, як люди, яким не байдужа доля України, вийти на регіони і негайно провести роботу по консолідації і з протидії таким формам, несумісним з державністю України. Нам вдалося це рішення провести в Донецьку 29 квітня. Нам сказали, що їхати туди дуже небезпечно, тому що ситуація неконтрольована. Але, тим не менш, ми провели там потужний круглий стіл. Ми зібрали з дев'яти міст Донецької області представників національностей і конфесій, лідерів шахтарів і металургів, вивчали їхню думку і говорили, в тому числі, про те, щоб не допустити втягування різних національностей в сепаратистські дії. Ми почули певні сигнали, які говорили про те, що йде недостатня робота з Центру щодо запобігання подій, які, на жаль, трапилися», - розповідає він.

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