Председатель Ассамблеи Национальностей Украины и объединенного конгресса азербайджанцев, возглавлявший Азербайджанское общество, экс-сопредседатель республиканского культурного центра тюркоязычных народов Ровшан Тагиев в программе «Личность» Сергея Дойко рассказал о том, как общественные лидеры боролись с сепаратизмом на Донбассе.

«Еще в 2013 году никто не ожидал, что в нашей стране такое может произойти, - говорит он. – Скорее всего, это работала определенная российская программа, и мы получили то, что у нас аннексировали Крым и дальше пошел процесс на Донбассе. Власть бездействовала, мы потеряли Крым и пошли сепаратистские процессы на юго-востоке Украины. Это охватывало многие области, в том числе Донецкую и Луганскую, а также Николаевскую, Одесскую, Херсонскую,в Харьковской и Днепропетровской были попытки. К сожалению, государственные чиновники там просто продались оккупированной машине Российской Федерации. Остальные бездействовали и были парализованы», - отмечает Тагиев.

Он говорит: «Мы считали свои долгом как граждане Украины, как общественные деятели, как люди, которым небезразлична судьба Украины, выйти на регионы и немедленно провести работу по консолидации и по противодействию таким формам, несовместимым с государственностью Украины. Нам удалось это решение провести в Донецке 29 апреля.Нам сказали, что ехать туда очень опасно, потому что ситуация неконтролируемая. Но, тем не менее, мы провели там мощный круглый стол. Мы собрали из девяти городов Донецкой области представителей национальностей и конфессий, лидеров шахтеров и металлургов, изучали их мнение и говорили, в том числе, о том, чтобы не допустить втягивания разных национальностей в сепаратистские действия. Мы услышали определенные сигналы, которые говорили о том, что идет недостаточная работа из Центра по предотвращению событий, которые, к сожалению, случились», - рассказывает он.

Напомним, Украине нужно обращать внимание на то, что действительно может ухудшить нашу безопасность, - Чалый.

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