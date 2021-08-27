Инфекционист Вадим Аристов в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал о тенденциях в системе здравоохранения. По его словам, вероятно, останутся только крупные областные больницы.

«Здравоохранение это то, почему у нас фискальная часть ВВП такая большая и почему мы платим такие колоссальные налоги. Мы платим для определенных социальных издержек. И мы можем рассчитывать на больший процент ВВП, который выделяется на здравоохранение», - отметил Аристов.

Как отметил эксперт, медики не так социально и политически активны, как полиция и различные аппараты, поэтому больший процент ВВП идёт им, а не в медицину.

«Почему Национальная служба здоровья не торопится брать человека на главу? Потому что эта дисфункция устраивает эту касту людей. Их цель: сформировать новый институт, который внесет дисфункцию в системе здравоохранения, в результате чего вымрет значительная часть больниц», - подчеркнул Аристов.

По словам эксперта, визионеры медицинских реформ хотят, чтобы остались только крупные больницы в каждой области, которые передадут в концессию на 30-35 лет. Как отметил инфекционист, фактически концессионер может делать с больницей все что угодно.

Как сообщала Politeka, Аристов рассказал об особенностях и важности вакцинирования.

Также Politeka публиковала слова инфекциониста: Не надо быть героями, которые вакцинировались, и дальше ходят без маски.