Инфекционист Вадим Аристов в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал о тенденциях в системе здравоохранения. По его словам, вероятно, останутся только крупные областные больницы.
«Здравоохранение это то, почему у нас фискальная часть ВВП такая большая и почему мы платим такие колоссальные налоги. Мы платим для определенных социальных издержек. И мы можем рассчитывать на больший процент ВВП, который выделяется на здравоохранение», - отметил Аристов.
Как отметил эксперт, медики не так социально и политически активны, как полиция и различные аппараты, поэтому больший процент ВВП идёт им, а не в медицину.
«Почему Национальная служба здоровья не торопится брать человека на главу? Потому что эта дисфункция устраивает эту касту людей. Их цель: сформировать новый институт, который внесет дисфункцию в системе здравоохранения, в результате чего вымрет значительная часть больниц», - подчеркнул Аристов.
По словам эксперта, визионеры медицинских реформ хотят, чтобы остались только крупные больницы в каждой области, которые передадут в концессию на 30-35 лет. Как отметил инфекционист, фактически концессионер может делать с больницей все что угодно.
Алла Пугачева отметилась в день рождения единственного сына Софии Ротару и собрала более 200 "лайков": яркое фото
Мощный ливень обрушился на Одессу, затоплены магазины и дома: кадры потопа
Семья украинцев погибла по дороге на море: "Хотели, чтобы дети перед школой набрались сил"
Победитель "Мастер Шеф" заснял странное поведение Сергея Притулы в ресторане: "Адаптировался и начал есть цветы"
Дважды разведенного Пономарева засекли под ручку с известной блондинкой, чей муж ушел к Ани Лорак: "Ой..."
Как сообщала Politeka, Аристов рассказал об особенностях и важности вакцинирования.
Также Politeka публиковала слова инфекциониста: Не надо быть героями, которые вакцинировались, и дальше ходят без маски.