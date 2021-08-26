Інфекціоніст Вадим Арістов у програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» розповів про особливості та важливість вакцинації. За його словами, для збереження економіки повинно бути вакциновано якомога більше людей.
«Не спрацювала ця комунікація: в найбільш уразливих групах ми маємо рівень вакцинації 5-15%, відповідно вони підхоплять інфекцію і будуть лежати в важкому стані на ліжках, ліжка швидко закінчаться, а влада дасть клич, що треба оголошувати локдаун», - зазначив Арістов.
За словами експерта, через невдалу агітацію найбільш вразливих груп населення, вони мають маленький відсоток вакцинованих, тому хвиля захворювань може початися саме на уразливих групах, що призведе до локдауну і до того, що найбільш активне населення не зможе працювати і тримати економіку.
«Для економіки потрібно більше людей вакцинувати, щоб не було локдауну. Локдаун буде не від того, що молоді айтішники віком 20-30 років вакцинувались на 90%, не від цього, тому що у них шанс потрапити в реанімацію менше відсотка, навіть якщо вони не вакциновані», - сказав Арістов.
Як зазначив інфекціоніст, саме категорія 60+ займатиме ліжка і це ніяк не змінилося за це літо. Арістов заявив, що без протиепідемічних заходів ми ніяк не захистимо наш капітал.
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