Інфекціоніст Вадим Арістов у програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» розповів про особливості та важливість вакцинації. За його словами, для збереження економіки повинно бути вакциновано якомога більше людей.

«Не спрацювала ця комунікація: в найбільш уразливих групах ми маємо рівень вакцинації 5-15%, відповідно вони підхоплять інфекцію і будуть лежати в важкому стані на ліжках, ліжка швидко закінчаться, а влада дасть клич, що треба оголошувати локдаун», - зазначив Арістов.

За словами експерта, через невдалу агітацію найбільш вразливих груп населення, вони мають маленький відсоток вакцинованих, тому хвиля захворювань може початися саме на уразливих групах, що призведе до локдауну і до того, що найбільш активне населення не зможе працювати і тримати економіку.

«Для економіки потрібно більше людей вакцинувати, щоб не було локдауну. Локдаун буде не від того, що молоді айтішники віком 20-30 років вакцинувались на 90%, не від цього, тому що у них шанс потрапити в реанімацію менше відсотка, навіть якщо вони не вакциновані», - сказав Арістов.

Як зазначив інфекціоніст, саме категорія 60+ займатиме ліжка і це ніяк не змінилося за це літо. Арістов заявив, що без протиепідемічних заходів ми ніяк не захистимо наш капітал.

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