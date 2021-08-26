Инфекционист Вадим Аристов в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал об особенностях и важности вакцинирования. По его словам, для сохранения экономики должно быть вакцинировано как можно больше людей.

«Не сработала эта коммуникация:в наиболее уязвимых группах мы имеем уровень вакцинации 5-15%, соответственно они подхватят инфекцию и будут лежать в тяжелом состоянии на койках, койки быстро закончатся, а власть даст клич, что надо объявлять локдаун», - отметил Аристов.

По словам эксперта, из-за неудачной агитации наиболее уязвимых групп населения, они имеют маленький процент вакцинированных, поэтому волна заболеваний может начаться именно на уязвимых группах, что приведет к локдауну и к тому, что наиболее активное население не сможет работать и держать экономику.

«Для экономики нужно больше людей вакцинировать, чтобы не было локдауна. Локдаун будет не от того, что молодые айтишники возрастом 20-30 лет вакцинировались на 90%, не от этого, потому что у них шанс попасть в реанимацию меньше процента, даже если они не вакцинировались», - сказал Аристов.

Как отметил инфекционист, именно категория 60+ будет занимать койки и это никак не изменилось за это лето. Аристов заявил, что без противоэпидемических мер мы никак не защитим наш капитал.

Как сообщала Politeka, Ермолаев пояснил, как перезагрузить утраченные ценности независимой Украины.

Также Politeka сообщала, что Климкин рассказал, что ждёт отношения между США и Украиной.