Инфекционист Вадим Аристов в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал об особенностях и важности вакцинирования. По его словам, для сохранения экономики должно быть вакцинировано как можно больше людей.
«Не сработала эта коммуникация:в наиболее уязвимых группах мы имеем уровень вакцинации 5-15%, соответственно они подхватят инфекцию и будут лежать в тяжелом состоянии на койках, койки быстро закончатся, а власть даст клич, что надо объявлять локдаун», - отметил Аристов.
По словам эксперта, из-за неудачной агитации наиболее уязвимых групп населения, они имеют маленький процент вакцинированных, поэтому волна заболеваний может начаться именно на уязвимых группах, что приведет к локдауну и к тому, что наиболее активное население не сможет работать и держать экономику.
«Для экономики нужно больше людей вакцинировать, чтобы не было локдауна. Локдаун будет не от того, что молодые айтишники возрастом 20-30 лет вакцинировались на 90%, не от этого, потому что у них шанс попасть в реанимацию меньше процента, даже если они не вакцинировались», - сказал Аристов.
Как отметил инфекционист, именно категория 60+ будет занимать койки и это никак не изменилось за это лето. Аристов заявил, что без противоэпидемических мер мы никак не защитим наш капитал.
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