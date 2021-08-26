Інфекціоніст Вадим Арістов у програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди» розповів про особливості COVID-19. За його словами, це емерджентна інфекція, тому вона і переноситься важко.

«Не хворів, вакцинувалася, потім проривна інфекція (тобто та, яка всупереч вакцинальному імунітету). Це говорить про те, що поки ми як людський вид поруч з емерджентною інфекцією, тобто це той, яку людський вид ще не пропускав через свій організм, і кожна інфекція переноситься важко», - зазначив Арістов.

За словами експерта, COVID-19 – нова інфекція для людського організму, тому багато і переносять це захворювання важко.

«Нам потрібно намагатися уникати інфекції. Не треба бути героями, які вакцинувалися, і далі ходять без маски», - підкреслив інфекціоніст.

Як зазначив Арістов, людям варто уникати контакту з коронавірусною інфекцією. За його словами, 32% людей, які перехворіли безсимптомно, дізнаються про те, що перехворіли, через постковідний синдром.

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