Инфекционист Вадим Аристов в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал об особенностях COVID-19. По его словам, это эмерджентная инфекция, поэтому она и переносится тяжело.
«Не болел, вакцинировался, потом прорывная инфекция (то есть та, которая вопреки вакцинальному иммунитету). Это говорит о том, что пока мы как человеческий вид рядом с эмерджентной инфекцией, то есть это той, которую человеческий вид ещё не пропускал через свой организм, и каждая инфекция переносится тяжело», - отметил Аристов.
По словам эксперта, COVID-19 – новая инфекция для человеческого организма, поэтому многие и переносят это заболевание тяжело.
«Нам нужно стараться избегать инфекции. Не надо быть героями, которые вакцинировались, и дальше ходят без маски», - подчеркнул инфекционист.
Как отметил Аристов, людям стоит избегать контакта с коронавирусной инфекцией. По его словам, 32% людей, которые переболели бессимптомно, узнают о том, что переболели, через постковидный синдром.
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